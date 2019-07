Verlamde Fransman Lambert overleden

Vincent Lambert, die na een motorongeluk elf jaar in vegetatieve toestand in een verpleeginrichting in Reims lag, is donderdagmorgen overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Vorige week werd besloten de behandeling van de geheel verlamde Fransman te beëindigen wegens de uitzichtloosheid van de situatie. Dat was de wens van onder anderen zijn vrouw.

De ouders van Lambert (42) hebben tot de hoogste rechtsinstanties geprocedeerd om te voorkomen dat de apparaten werden uitgeschakeld en hun zoon zou overlijden. Dat was vergeefs. Op 2 juli trokken de artsen de stekker uit de levensverlengende apparatuur.