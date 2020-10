Verkiezingen VS: waar ligt de sympathie van christelijk Nederland?

Hij is op de hand van de prolifebeweging en benoemt conservatieve rechters. Zouden behoudende protestanten in de VS daarom op Donald Trump moeten stemmen? Vier Nederlandse, christelijke volgers van de Amerikaanse politiek reageren. Zoveel is duidelijk: Trump verdeelt de christenheid.

„Trump is een vriend van Israël”

Mr. dr. Sytse de Jong, voorheen SGP-wethouder in Staphorst, nu actief voor FVD, als adviseur voor de Senaatsfractie en voor de Statenfractie in Overijssel: „Ik zou Trump stemmen. Daar heb ik geen spoortje twijfel over. Vergeet ook vicepresident Pence niet. Die man is steengoed.

Christenen met een voorkeur voor Biden moeten eens kijken naar de linkse en progressieve agenda van de Democraten. Wat Biden wil, druist in tegen alles wat te maken heeft met conservatieve waarden en normen, met het belang van gezin en familie. De Democraten laten zich meeslepen in een ongekende focus op minderheden. Black Lives Matter is een angstaanjagende, marxistische organisatie. Die legt de bijl aan de wortel van de samenleving.

Niet blind

Trump zet zich in voor behoudende christenen. Hij levert wat hij belooft. Denk aan zijn voordracht van de conservatieve rechter Amy Coney Barrett als rechter van het hooggerechtshof. Dat is winst. De redenering dat Trump met de keus voor Barrett slechts zijn christelijke achterban wil paaien, vind ik veel te makkelijk.

Trump is feilbaar en heeft zijn zwakke kanten, ik ben daar niet blind voor. Ik zie hem bepaald niet als een halfgod. Beoordeel hem op zijn daden. Bedenk goed wie zijn uitdager is. Heeft Joe Biden nog wel zijn volle verstand? Op filmpjes van de haperende optredens van Biden zie je dat hij soms op de meest eenvoudige vragen geen antwoord weet te geven. In het debat afgelopen week met Trump leunde Biden op ingestudeerde zinnetjes en struikelde hij over zijn eigen woorden. Je moet je ernstig afvragen of deze man geschikt is voor het presidentschap.

Ik ben enthousiast over het buitenlandbeleid van Trump. Hij is geen enkele oorlog begonnen. Trump is een vriend van Israël. Hij verplaatste de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Het is revolutionair dat hij weet te bewerkstelligen dat de Verenigde Arabische Emeritaten en Bahrein de banden aanhalen met Israël. Wellicht zit er nog meer in het vat. Terecht is Trump genoemd als kandidaat voor de Nobelprijs voor de Vrede.

Trump ziet in China een groot gevaar. Heel goed dat hij een streep heeft getrokken en niet langer oneerlijke handelspraktijken accepteert. Aanvankelijk werd Trump belachelijk gemaakt door Europese landen. Maar Europa begint nu ook steeds meer in te zien dat je de gevaren van Chinese invloed niet nonchalant kan wegwuiven. Denk aan de groeiende twijfel over de rol van een Chinese telecomgigant als Huawei bij spionage. China probeert langs slinkse wegen een steeds machtiger positie op het wereldtoneel in te nemen.

Corona

Dankzij Trump ging het de goede kant uit met de Amerikaanse economie. Beurzen draaiden goed, de president schiep veel banen. Corona gooide roet in het eten. Daardoor is de economie ingestort, zoals wereldwijd economieën instortten. Je kunt Trump niet de schuld van geven van de economische malaise. Die had zich onder een andere president ook voorgedaan.”

„Ik begrijp niet dat christenen op Trump stemmen”

Dr. Stefan Paas, hoogleraar missiologie in Amsterdam en Kampen: „Ik zou nooit op Trump stemmen. Ik voel me verwant met de Never Trump-beweging, een groepering in de Republikeinse Partij die af wil van Trump. Vrijwel de hele partij is nu een schaamteloze applausmachine voor Trump. Het zou goed zijn dat als de Democraat Biden de strijd wint. Dan kunnen de Republikeinen afkicken van hun verslaving aan de macht.

Gemeenheid

Ik begrijp niet dat christenen op Trump stemmen. Die man is volstrekt ongeschikt voor het ambt van president. In optredens straalt hij een soort gemeenheid uit. Trump is erg met zichzelf bezig, het is een showman. Ergens kun je het hem nauwelijks kwalijk nemen. Hij komt uit de wereld van het vastgoed en de tv-spelletjes. Hij schept chaos. Op zijn ministerie van Buitenlandse Zaken loopt de ene na de andere functionaris weg. Daar komt bij dat zeventien vrouwen hem beschuldigen van aanranding.

Ik ben bezorgd over zijn houding op het wereldtoneel. Trump is gecharmeerd van halve dictators, die regeren op een magere democratische basis. Denk aan Poetin en Erdogan. Intussen schoffeert Trump een leider als Angela Merkel. Ook heeft hij er een handje van om internationale organisaties zoals de VN en de WHO te ondermijnen en zich terug te trekken uit internationale verdragen. Hij maakt de wereld zo niet veiliger. Ik zeg overigens niet dat Trump niks goed doet. Zijn stevige aanpak van China spreekt me aan, net als zijn hameren op het nakomen van NAVO-afspraken.

Ik vind het goed dat de Republikeinse Partij opkomt voor het ongeboren leven. Intussen zie ik echter een politisering van het christelijk geloof. Moet je als christelijke politicus wetten willen doorvoeren die anderen de mogelijkheid tot abortus afnemen? Zo’n theocratische politiek bevalt me niet. Dergelijke wetten houden abortus ook niet tegen; dat zie je in Ierland.

In de strijd tegen abortus is wetgeving een bot wapen. Christenen moeten veel meer hun kracht zoeken in bijvoorbeeld adoptie van kinderen of scholing van vrouwen. Trump is om opportunistische redenen tegen abortus. Hij wil alleen stemmers trekken.

Het is niet gezond als christenen hun eigen normen en waarden er als het ware met het zwaard van de overheid, via machtspolitiek, doorduwen bij anderen. Ik geloof dat de goede naam van de Heere Jezus daardoor schade oploopt. In dit verband moet ik vaak denken aan Mattheüs 16: „Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?” Ik zeg er wel bij dat je die harde machtspolitiek ook vindt bij de Democraten. Het politieke klimaat in Amerika is verziekt.

Taart

De polarisatie daar gaat gepaard met bangmakerij. Christenen moeten niet te snel zeggen dat de vrijheid van geloof onder Biden teloor gaat. Er was veel te doen over een bakker die weigerde een bruidstaart te bakken voor een homostel. Het hooggerechtshof gaf die bakker uiteindelijk groen licht. Het is belangrijk dat burgers, ook gelovigen, volgens hun geweten hun leven kunnen inrichten. Maar ze moeten ervoor oppassen hun geweten tot wet te maken voor medeburgers.”

„Democraten proberen Trump zwart te maken”

Dr. Henk-Jan Prosman, hervormd predikant in Nieuwkoop: „Ik zou natuurlijk Trump stemmen. Als christen moet je echt bij hem zijn. Het geeft vertrouwen dat hij opnieuw de solide en christelijke Mike Pence als vicepresident wil. De kans dat er een Republikein in het Witte Huis terechtkomt, wordt elk jaar kleiner. Want Democraten hebben ongecontroleerde stromen immigranten binnengehaald. Die stemmen overwegend op een Democratische kandidaat.

Ik vraag me af of christenen en kerken die zich afkeren van Trump, beseffen wat voor partij de Democraten vormen. Onder Obama en Clinton is de Democratische Partij geradicaliseerd, als het gaat om onderwerpen als identiteitspolitiek, gender en diversiteit. De Democratische Partij staat een zeer liberale abortuspraktijk voor. Werkelijk verschrikkelijk is dat. Vergis je niet in de radicaliteit van bijvoorbeeld Planned Parenthood, de Amerikaanse club die abortus propageert. Dáár moeten christenen zich zorgen over maken.

Hard tegen hard

Het zou goed zijn voor de Amerikaanse middenklasse dat Trump komende vier jaar weer president is. Hij schiep werkgelegenheid voor arbeiders. Ook voor minderheden is een krachtige middenklasse belangrijk. Ten tijde van Trump ging onder zwarten en latino’s, althans vóór de coronacrisis, de werkloosheid omlaag. De Democratische Partij is alleen geïnteresseerd in het kansarme proletariaat, waar ze het voor op zegt te nemen.

De visie dat je als christenen geen machtspolitiek zou mogen bedrijven, bevalt mij totaal niet. Als je zo redeneert, blijft er van het traditionele christendom niks over. Iedere politieke partij heeft een visie op het goede leven, wil dat anderen die overnemen en probeert die in wetgeving vast te leggen. Wetten gelden in een land nu eenmaal voor iedereen. Behoudende christenen moeten de mogelijkheid aangrijpen om via Trump nog enige invloed uit te oefenen. Zeker in Amerika is het hard tegen hard.

Ik ben totaal niet gevoelig voor het verhaal dat Trump een immorele man is. Ik zie ook wel dat hij ongepolijst is. Maar als mensen daarover beginnen, tip ik ze altijd het boek ”No One Left to Lie To” (Niemand meer om tegen te liegen). Daarin beschrijft de journalist Christopher Hitchens, een held van links, wat voor verschrikkelijke man Bill Clinton was. Een Democratische president die is aangeklaagd in meerdere verkrachtingszaken. Hitchens zet uiteen hoe de Democraten de Clinton-dynastie door dik en dun steunen. Verontwaardiging van Democratische zijde over Trump vind ik totaal ongeloofwaardig.

Sluwheid

Democraten probeerden afgelopen jaren Trump zwart te maken. Iedere uitglijder werd onder een vergrootglas gelegd. Ze startten een afzettingsprocedure, omdat hij ongeoorloofde contacten zou hebben gehad met de Oekraïense president en omdat Trump zo Hillary Clinton wilde aanpakken. Dat besmeuren van Trump leverde niets op. Dat pleit voor zijn integriteit en legt de sluwheid van de Democraten bloot.”

„Vermoedelijk ligt Trump geen tel wakker van abortus”

Rechter mr. Dirk Vergunst, door geboorte ook Amerikaans staatsburger: „Mijn zorgen over Trump bleken vier jaar geleden helaas terecht. Hij is een narcistische persoonlijkheid. Buitengewoon grof gebekt, gespeend van burgerlijk fatsoen en populistisch, op het demagogische af. Corruptie, gelieg en vriendjespolitiek in en rond het Witte Huis valt gewoon niet te ontkennen. De democratische rechtsstaat staat onder zware druk.

Ik kan werkelijk niet begrijpen dat deze man onder christenen in Amerika, maar ook in reformatorische kring in Nederland, zoveel aanhang heeft.

Psalmen

Moeite heb ik ook met de maatschappijvisie van de Republikeinen. Ik wil hen beslist niet te kort doen, maar het ongebreidelde kapitalisme dat die partij voorstaat, is niet volgens de Bijbel. Sla de profeten en psalmen er maar op na.

Amerika kent een enorme ongelijkheid tussen rijk en arm. Miljoenen mensen kunnen zich geen ziektekostenverzekering veroorloven en hebben geen toegang tot goed onderwijs. De loonkloof is enorm.

Obamacare regelt een zorgverzekering voor iedereen. Daar willen de Republikeinen niet aan. Intussen bevoordeelt Trump wel de meest welgestelden. Leert de Bijbel niet dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen? Eén van de eerste daden van de Trumpregering was echter het verlagen van de belastingdruk voor de allerrijksten.

Wat voor criteria leggen mensen aan bij hun stemgedrag? Ik heb er best begrip voor dat christenen prolifebeleid belangrijk vinden. Maar ik vermoed dat Trump geen seconde wakker ligt van abortus. Waarom weegt het ongeboren leven voor veel christenen zwaarder dan het lot van minderbedeelden, waaronder veel gekleurde minderheden? De zwarte bevolking lijdt nog steeds onder racisme, ook van overheidswege.

Vervolgde christenen

Trump bracht zijn eerste staatsbezoek aan Saudi-Arabië. Hij heeft volgens mij met geen woord gesproken over de daar zwaar vervolgde christenen. Ook in zijn contacten met Noord-Korea heb ik Trump daar niet over gehoord. Het lijkt niet te worden opgemerkt.

Trump bagatelliseert de nood van vluchtelingen die bijvoorbeeld vanuit Mexico Amerika in willen komen. Hij doet het voorkomen alsof het allemaal criminelen en verkrachters zijn. In feite demoniseert hij die vaak arme zuiderlingen.

Amy Coney Barrett is voorgedragen als lid van het hooggerechtshof. Afgaand op de berichten is ze een begaafd juriste en een belijdend christin. Ik weet dat christenen blij met haar zijn, maar heb zelf bezwaren.

Punt is dat Barrett de grondwet uitlegt zoals de opstellers dat deden, terwijl de wereld van nu onvergelijkbaar is met die van de achttiende eeuw.

Denk aan veranderingen op het terrein van de rol van de overheid, de positie van de vrouw, gezagsverhoudingen en een kwestie als slavernij. Je kunt maatschappelijke ontwikkelingen niet negeren.”