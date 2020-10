Verdachte onthoofding Franse leraar is Tsjetsjeen

De verdachte van de onthoofding van een Franse geschiedenisleraar in een Parijse voorstad is een 18-jarige man van Tsjetsjeense afkomst en geboren in Moskou, meldt een justitiële bron aan persbureau AFP.

Nadat vrijdag al vier mensen werden aangehouden, zijn nog eens vijf mensen opgepakt in verband met de zaak. Onder de arrestanten bevinden zich ook de ouders van een leerling die de school bezocht, waar de vermoorde leraar werkte.

Enkele arrestanten komen uit de familiekring van de dader, die na zijn daad door de politie werd doodgeschoten.

De leraar werd op straat voor zijn school in de Parijse voorstad Conflans-Sainte-Honorine de keel afgesneden. Hij zou in lessen over de vrijheid van meningsuiting karikaturen van de profeet Mohammed hebben laten zien.

De Franse president Emmanuel Macron sprak vrijdagavond over een „islamitische terreuraanslag” bij zijn bezoek aan Conflans-Sainte-Honorine, waar hij de plaats van de moord en de school bezocht. „Een burger is vermoord omdat hij leraar was en vrijheid van meningsuiting doceerde”, aldus Macron. „Het hele land staat achter alle leraren in het land”.