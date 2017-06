Verbod op bidden Zweeds dagverblijf

Kinderen in een christelijk kinderdagverblijf in Zweden is het verboden nog langer te bidden voor het eten.

Ook lezen uit de Bijbel en het uitspreken van het woord amen worden niet meer toegestaan, meldde de Zweedse publieke omroep Sveriges Television (SVT) woensdag.

Op die manier geeft het dagverblijf gehoor aan de Zweedse onderwijswet die het scholen verbiedt om „confessionele elementen” in de klas te integreren. De wet maakt het ook mogelijk dat kinderen zich terugtrekken uit religieuze activiteiten. De gemeente Umea zou het verbod hebben opgelegd.