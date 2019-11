Verbijstering na interview Britse prins Andrew

Een interview met de Britse prins Andrew dat de BBC zaterdagavond uitzond, heeft tot een stortvloed aan verbaasde en woedende reacties geleid. De zoon van koningin Elizabeth sprak over zijn vriendschap met de veroordeelde pedoseksueel Jeffrey Epstein.

Andrew zei in het gesprek dat hij de Britse koninklijke familie in de steek heeft gelaten door ook na de veroordeling en celstraf van Epstein met de Amerikaanse zakenman om te blijven gaan. Ook stelde de prins dat hij zich niks kon herinneren van ontmoetingen met de destijds minderjarige Virginia Roberts Giuffre, die behalve door Epstein ook door Andrew zou zijn verkracht.

Daarentegen herinnerde de prins zich precies dat hij op de betreffende avond in 2001 met zijn dochter in een pizzatent zat. Giuffres aantijging dat Andrew tijdens het dansen overvloedig zweette, deed hij af met de bewering dat hij in die tijd niet kón zweten, omdat hij tijdens zijn dienst in de Falklandoorlog een overdosis adrenaline had gekregen, wat transpireren onmogelijk maakte.

De prins gaf aan dat hij geen spijt heeft van de banden met Epstein, die afgelopen zomer zelfmoord pleegde in zijn gevangeniscel. Door die vriendschap heeft hij immers veel mensen leren kennen. Andrew omschreef het gedrag van de Amerikaan als „niet netjes.”

Critici noemden het optreden rampzalig en buitengewoon pijnlijk. Grootste verwijt is dat Andrew geen enkel moment spijt uitte over zijn contacten met de voor de handel in minderjarige prostituees veroordeelde Epstein. Integendeel, hij bleef het verdedigen. De prins toonde ook geen empathie voor Epsteins slachtoffers van het seksueel misbruik, waarvoor de miljardair eerder dit jaar werd opgepakt. Wel betreurde hij het dat hij zelf was beschadigd.

In een opiniepeiling stelt 83 procent van de ondervraagden dat de prins zijn publieke optredens moet opgeven. Diverse organisaties die Andrew als beschermheer hebben, zouden zich beraden.

Prins Andrew blijft achter bekritiseerd gesprek staan