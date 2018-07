Veel gewonden bij schietpartij Toronto

Bij een schietpartij in de Canadese stad Toronto zijn zeker negen mensen gewond geraakt, onder wie een negenjarig meisje. Verscheidene gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de politie is de schutter dood.

Wat er zich precies heeft afgespeeld is niet bekend. De schietpartij had even na 22.00 lokale tijd plaats op straat in de wijk Greektown. Getuigen vertelden de Toronto Star dat een in het zwart geklede man het vuur opende. Hij zou ruim twintig keer hebben geschoten.