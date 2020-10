Vechtpartijen bij ‘Armeense’ blokkade van Franse autosnelweg

Bij vechtpartijen die zijn ontstaan nadat honderden pro-Armeense betogers een Franse snelweg blokkeerden zijn zeker vier gewonden gevallen onder wie één zeer ernstig. Armeense activisten blokkeerden de autosnelweg A7 in het zuidoostelijke departement Isère in de morgen. Daarna ontstonden botsingen met pro-Turkse en andere boze weggebruikers, meldde de krant Le Dauphiné. De snelweg is door de actie urenlang ten zuiden van Lyon in de richting Marseille gestremd geweest. Er was een file van zeker 10 kilometer.

De activisten vinden dat Armenië en de etnisch Armeense enclave Nagorno-Karabach in Azerbeidzjan te weinig aandacht en steun krijgen uit het Westen. Bijna twee weken geleden blokkeerden pro-Armeense betogers de Franse snelweg A41 aan de Zwitserse grens bij Genève anderhalf uur lang. Ze zouden meer van dergelijke blokkades van plan zijn.

De Armeense gemeenschap in Frankrijk is gevestigd door gevluchte overlevenden van de volkerenmoord op Armeniërs in de nadagen van het Ottomaanse Rijk (1915-1923), deels het huidige Turkije. De gemeenschap van zeker 600.000 Armeense Fransen woont behalve in Parijs voornamelijk in Lyon, Valence en Marseille, in het zuidoosten van het land.