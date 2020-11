Uitslag verkiezingen VS ongewis

Hoewel Donald Trump inmiddels de overwinning heeft geclaimd, is de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen nog ongewis. Cruciaal zijn de uitkomsten van enkele swing states, die op zijn vroegst woensdag in de loop van de dag bekend worden.

Een ding is wel duidelijk geworden. Van een superoverwinning voor de Democraat Joe Biden is geen sprake. De verkiezingen van dinsdag zijn uitgelopen op een nek-aan-nekrace tussen Trump en Biden. In de eerste uren na het sluiten van de stembus leken de uitslagen op een zege voor Biden te wijzen, maar Trump liep zijn achterstand gaande de nacht in. Bij het sluiten van het Reformatorisch Dagblad had Biden 238 kiesmannen achter zich en Trump 213. Om gekozen te worden moet een kandidaat 270 kiesmannen binnenhalen.

Enigszins opvallend was dat Trump in Florida met zo’n 4 procent verschil won. Met de overwinning in deze swing state haalde hij 29 kiesmannen binnen.

Belangrijke vraag is hoe de uitslag zal zijn in andere belangrijke swing states, zoals Michigan (16 kiesmannen) en Pennsylvania (20 kiesmannen). Het resultaat in die staten laat echter nog op zich wachten, net zoals in Georgia, North Carolina en Nevada. Aan het einde van de verkiezingsdag werd bekend dat de tellingen in deze staten woensdag overdag worden voortgezet.

Poststemmen

In elk van die staten is het verschil tussen beide kandidaten beperkt. In Georgia had Trump dinsdag aan het eind van de dag weliswaar een voorsprong, maar daar moesten in sommige –voornamelijk Democratische– districten van de stad Atlanta nog stemmen worden geteld. Voor Michigan en Pennsylvania geldt dat daar de poststemmen de doorslag kunnen geven. In laatstgenoemde staat kunnen de tellingen tot vrijdag duren.

Trump haalde ook de swing state Ohio binnen. Over de resultaten van de staat Arizona (elf kiesmannen) bestond lange tijd discussie. De zender Fox News kende die toe aan Biden. Andere media bevestigden dat niet, maar later riep ook Associated Press Biden tot winnaar uit.

Zowel Trump als Biden liet in de vroege ochtend van zich horen. Biden gaf even voor 7.00 uur een korte toespraak waarin hij zijn aanhang bedankte. „We zullen geduld moeten hebben. Het is pas voorbij als elke stem is geteld”, aldus de Democraat. Over de spannende tussenstand zei Biden: „Het is niet aan mij of aan Trump om de uitslag te bepalen; dat is aan het Amerikaanse volk.”

President Trump reageerde op zijn beurt via Twitter door te stellen dat hij een grote voorsprong heeft op zijn tegenstander, „maar zij proberen de verkiezingen te stelen. Dat zullen we nooit toelaten.” „Een grote OVERWINNING!”, voegde Trump er aan toe.

Rond 8.00 uur hield ook Trump een toespraak. Ondanks dat er nog miljoenen stemmen moesten worden gesteld, claimde hij daarin de overwinning. Daarbij kondigde hij aan naar het hooggerechtshof te willen stappen „om het stemmen te stoppen.” De stembureaus waren toen overal al gesloten.

Of hij bedoelde dat hij wil dat het tellen van stemmen wordt gestopt, bleef onduidelijk.