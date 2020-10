Twitter: bericht Trump over briefstemmen mogelijk misleidend

Twitter heeft maandagavond (plaatselijke tijd) opnieuw een waarschuwing geplaatst bij een bericht van de Amerikaanse president Donald Trump. De tweet, waarin Trump zijn ongefundeerde standpunt herhaalt dat het stemmen per post verkiezingsfraude in de hand zou werken, wordt door Twitter „in twijfel getrokken” en „is mogelijk misleidend”, luidt de waarschuwing.

„Grote problemen en onregelmatigheden met briefstemmen overal in de VS. Moet een definitief totaal zijn op 3 november”, postte Trump op Twitter. „Een deel van, of alle content die wordt gedeeld in deze Tweet wordt in twijfel getrokken en is mogelijk misleidend over de manier waarop je kan deelnemen aan verkiezingen of andere civiele processen”, plaatste het socialemediabedrijf daarop bij het bericht. Ook werd er een link bijgevoegd die leidt naar een website waar wordt uitgelegd dat stemmen per post legaal en veilig is.

Meer Amerikanen dan ooit brengen bij de aankomende presidentsverkiezingen naar verwachting hun stem per brief uit vanwege de corona-epidemie. President Donald Trump en zijn Republikeinse partijgenoten beweren, in weerwil van wat experts zeggen, dat het stemmen per post verkiezingsfraude in de hand werkt. Volgens de Democraten is dat een excuus van de Republikeinen om Democratische kiezers uit te sluiten en zo de verkiezingen naar hun hand te zetten. Het stemmen per post is op die manier uitgegroeid tot een van de grote twistappels in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november.

Het is verre van de eerste keer dat Twitter ingrijpt bij een bericht van president Trump, die als een fanatiek Twitteraar te boek staat. In een van de recentste gevallen waarschuwde Twitter dat Trump „misleidende gezondheidsclaims” deed nadat hij in een bericht had beweerd dat hij immuun was voor het coronavirus nadat hij er met succes voor was behandeld.