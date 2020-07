Twijfels over deskundigheid „dreamteam” Surinaamse president

Suriname gaat een nieuw tijdperk tegemoet, aldus de nieuwe president Chandrikapersad Santokhi donderdag bij zijn beëdiging. Maar er zijn twijfels over leden van zijn regering.

Nog voordat de nieuwe regering ook maar één wapenfeit op haar palmares heeft kunnen schrijven, werd vooral Santokhi overladen met felicitaties van onder meer de Amerikaanse, Franse, Chinese én Nederlandse regeringsleiders en mocht hij lovende woorden in ontvangst nemen. Dat is logisch, want in veel bevriende naties slaken ze een zucht van verlichting dat Desi Bouterse eindelijk van het toneel is verdwenen. Ze konden uit respect voor het presidentiële ambt nooit zeggen dat hij een sta-in-de-weg was voor normale wederzijdse betrekkingen, maar dat was hij uiteraard wel.

Maar dat Nederland zo enthousiast reageerde, verbaasde vriend en vijand. Iedereen had verwacht dat de benoeming van ex-rebellenleider Ronnie Brunswijk tot vicepresident op bezwaren zou stuiten. Bouterse werd immers ook niet als president geaccepteerd vanwege zijn veroordeling in Nederland wegens betrokkenheid bij drugshandel. En Brunswijk heeft zelfs een imposanter strafblad: ook in Frankrijk is hij bij verstek veroordeeld en in eigen land heeft hij een aantal keren gezeten.

Toch is dat geen beletsel voor minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken om vrijdag al in gesprek te gaan met zijn kersverse Surinaamse collega Albert Ramdin. Op de agenda staat ongetwijfeld het opnieuw aanhalen van de banden en er naar toe te werken dat in Paramaribo weer een Nederlandse ambassadeur welkom is. Dat hij aan Ramdin een zwaargewicht als gesprekpartner heeft, daar is iedereen van overtuigd.

Maar over andere leden van de regering bestaan twijfels. Met name worden vraagtekens gezet bij de benoeming van de minister van Financiën, Armand Achaibersing. Die heeft zijn sporen verdiend in de verzekeringswereld en maar heeft weinig economische ervaring. „En iemand met economische inzichten heb je nu zeker nodig”, luidt de kritiek. „Je moet kennis hebben van de internationale geldstromen, in ieder geval van de Amerikaanse Federal Reserve.” Ook over de capaciteiten van andere ministers wordt getwijfeld.

Geschikt of niet, Santokhi is er zelf van overtuigd dat, zoals hij dat zelf noemt, zijn „dreamteam” de zware klus kan klaren en Suriname weer gezond kan maken. „Vanaf dit moment zijn uw plichten verdubbeld en uw rechten gehalveerd”, zo hield hij zijn gehoor voor. We moeten het vooral samen doen, was de rode lijn door zijn verhaal, dat met luid applaus werd onthaald.

Ondanks de coronacrisis en de financiële ellende werden donderdag kosten nog moeite gespaard om het inauguratiefeest te vieren. Maar voor feesten is vanaf nu geen tijd meer.