„Tweede golf in Europa is begonnen”

Stijging van het aantal besmettingen met corona zorgt in Europa voor bezorgdheid. De Vlaamse epidemioloog Pierre Van Damme waarschuwt dat er een tweede golf is begonnen in Europa.

Het aantal besmettingen in België steeg dinsdag voor de achtste dag op rij. Het gaat daarbij nog niet om de aantallen die tijdens het hoogtepunt van de epidemie werden genoteerd, maar deskundigen bestempelen de aanhoudende stijging als zorgwekkend. „Het lijkt alsof we de controle weer kwijt zijn”, zei epidemioloog Van Damme in VTM Nieuws. „Op een toenemend aantal plaatsen in Europa nemen de besmettingen toe.”

Volgens Van Damme heeft dat alles te maken met het niet toepassen van de versoepelde maatregelen, of met het te snel versoepelen ervan. „We staan nu voor een uitdaging om alles weer onder controle te krijgen.”

Tussen 5 en 11 juli is het aantal besmettingen in België per dag gestegen naar gemiddeld 96. Dat is een stijging van 8 procent tegenover de week ervoor. De meeste infecties doen zich voor onder de actieve bevolking (20-59 jaar). In België zijn er op dit moment in totaal 62.872 besmettingen en 9.788 overlijdensgevallen tegen gevolge van corona geregistreerd.

De regering van de Spaanse regio Catalonië heeft dinsdag intussen opnieuw een lockdown bevolen in en rond de stad Lérida om nieuwe uitbraken van het coronavirus in te dammen, nadat een rechter een eerdere lockdown van tafel had geveegd. Inwoners van Lérida en zeven omliggende gemeenten mogen vanaf woensdag twee weken lang alleen hun huis uit voor werk, boodschappen of om te sporten.

Ook over deze hernieuwde regionale lockdown moet een rechter zich nog buigen, maar de Catalaanse regering verwacht nu geen problemen omdat ze haar zaakjes juridisch nu beter op orde zegt te hebben.

Spanje behoorde in Europa tot de zwaarst getroffen landen. Na opheffing van de landelijk lockdown waren er nog tientallen plaatselijke uitbraken van het nieuwe coronavirus, vooral in de regio Lérida, ten westen van Barcelona.

Baby met corona

In Frankrijk blijkt een baby in de baarmoeder besmet met het coronavirus. Volgens de artsen gaat het om het eerste bevestigde geval ter wereld. Het jongetje, geboren in maart, had gezwollen hersenen en neurologische symptomen die ook optreden bij met corona besmette volwassenen. Hij is inmiddels hersteld.

Eerder was uit onderzoek al gebleken dat het mogelijk is dat het virus van moeder op foetus wordt overgedragen, maar nu is er het eerste bewijs, aldus een specialist van het Antoine Béclère-ziekenhuis bij Parijs. Er is aangetoond dat besmetting van de moeder op de foetus via de placenta mogelijk is tijdens de laatste weken van de zwangerschap.

Je moet onder meer het bloed van de moeder, het vruchtwater, het bloed van de pasgeborene en de placenta analyseren, aldus de arts. Volgens hem was het niet eenvoudig al deze monsters te krijgen tijdens een pandemie met overal noodsituaties.

De Franse president Macron liet dinsdag weten mondkapjes vanaf 1 augustus verplicht te willen stellen in alle afgesloten publieke ruimtes. Hij zei dit tegen journalisten in een vraaggesprek na een sobere viering van de nationale feestdag op de Place de la Concorde. Frankrijk heeft al een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. Aanleiding is de afnemende discipline bij het houden van afstand op een moment dat het land stranden, bars en restaurants weer opent en toeristen verwacht.

Israël

Buiten Europa valt onder meer de snelle stijging van het aantal besmettingen in Israël op. Het afgelopen etmaal kwamen er 1681 gevallen bij. Dat is veruit het hoogste aantal sinds het begin van de corona-epidemie. Midden mei waren het er niet meer dan enkele tientallen per dag.

Van bijna 26.000 geteste mensen op één dag bleek 6,5 procent positief, en ook dat is een record. Tot nu toe zijn in het land ruim 41.200 infecties geregistreerd. Bijna de helft van de betrokkenen is genezen, ruim 360 mensen stierven.

Ondertussen groeit de kritiek op premier Netanyahu. Hij zou de coronamaatregelen te snel hebben versoepeld. In het begin van de crisis werd hij nog geprezen om zijn aanpak. Inmiddels is ruim 20 procent van de beroepsbevolking werkloos.