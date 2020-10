Tweede en laatste debat tussen Biden en Trump

De Republikeinse kandidaat Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden gaan donderdag voor de tweede keer met elkaar in debat. Het is daarmee ook meteen het laatste live-debat tussen de twee presidentskandidaten in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen op 3 november.

Er stonden aanvankelijk drie debatten gepland. Het eerste debat verliep chaotisch. De mannen wisselden meermaals beledigingen uit en president Trump onderbrak regelmatig zijn tegenstander. Het tweede moment dat de kandidaten elkaar zouden treffen, ging niet door. Trump was besmet met het coronavirus en zag niets in een virtueel debat. Daarom organiseerden beide kandidaten een vragenuurtje op televisie, dat gelijktijdig werd uitgezonden.

Het tweede live tv-debat vindt plaats op Belmont University in Nashville, Tennessee. Om een herhaling van zetten te vermijden, zullen de organisatoren de microfoon van de ene kandidaat op stil zetten als de ander aan het woord is. Trump heeft laten weten dat hij het daarmee niet eens is. Ook uitte hij zijn onvrede over de onderwerpen op de agenda. Hij wil het hebben over buitenlands beleid, maar de gespreksthema's zijn nationale veiligheid, de strijd tegen het coronavirus, Amerikaanse families, racisme in Amerika, klimaatverandering en leiderschap.

Obama roept bij rally op tot vroegtijdig stemmen, valt Trump aan

rd.nl/verkiezingenvs2020