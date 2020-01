Twee ton opgehaald voor beieren Big Ben bij brexit

Britten hebben in een dag tijd ruim 220.000 pond (258.000 euro) opgehaald om de beroemde Big Ben te laten luiden op het moment van de brexit. De gulle gevers staat vermoedelijk een teleurstelling te wachten, omdat het parlement al heeft laten weten dat het geld in principe niet gebruikt kan worden.

Brexitaanhangers willen graag dat de grote klok van het parlementsgebouw te horen is als hun land de EU verlaat. Dat heeft de nodige voeten in de aarde, omdat de klokkentoren wordt gerestaureerd. Het zou tot een half miljoen pond kunnen kosten om de Big Ben te laten beieren op 31 januari.

Premier Boris Johnson mengde zich onlangs in het debat door te opperen dat het geld via crowdfunding bijeengebracht zou kunnen worden. De verantwoordelijke parlementscommissie oordeelde later dat zo’n initiatief in strijd zou zijn met de regels voor financiële donaties.

Dat weerhoudt Britten er niet van toch geld over te maken naar een GoFundMe-campagne. De brexitminnende zakenman Arron Banks en zijn Leave Means Leave-campagne zegden vrijdag nog 50.000 pond toe.

Brexiteer Nigel Farage klaagde dat zijn land een modderfiguur slaat als Big Ben zwijgt tijdens de brexit: „Ik zie al voor me hoe we straks wereldwijd worden bespot: ‘Groot-Brittannië verlaat de EU en ze kunnen niet eens een klok laten luiden’.”