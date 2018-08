Turkse rechter weigert vrijlating Brunson; Trump: Turkije slecht bezig

Een Turkse rechter heeft in hoger beroep de vrijlating van de Amerikaanse dominee Andrew Brunson afgewezen. Dat heeft de omroep Haberturk vrijdag bekendgemaakt. Brunson heeft huisarrest, na meer dan anderhalf jaar in de gevangenis te hebben gezeten. Hij wordt beschuldigd van terroristische activiteiten en betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in 2016.

De predikant, die al vele jaren een kleine christelijke gemeente in Izmir leidt, ontkent alle beschuldigingen. Hij heeft sinds enige tijd president Donald Trump aan zijn zijde. Het zorgde voor een diplomatieke crisis tussen de VS en Turkije. Onder meer door de Amerikaanse sancties en de dreiging met meer strafmaatregelen is de lira sterk in waarde gedaald.

Trump liet in een reactie weten dat hij de uitspraak van de Turkse rechter van appel niet pikt en het er niet bij laat zitten. „Ze hadden hem al lang geleden moeten teruggeven. Turkije is naar mijn mening heel erg slecht bezig”, vertrouwde de president verslaggevers in het Witte Huis toe. „Dus we hebben hier het laatste nog van gezien. Ze kunnen onze mensen niet zomaar te pakken nemen.”