Turkse krant noemt hoofdverdachte in zaak-Khashoggi

De Turkse autoriteiten hebben een nieuwe aanwijzing gepresenteerd dat het kopstuk achter de vermoedelijke moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi moet worden gezocht in kringen rond de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. De regeringskrant Sabah wijdde een hele pagina aan de „leider van het executiecommando”, die Bin Salman vaak vergezelde op diens reizen. The New York Times had de man ook al geïdentificeerd als begeleider van de machtige kroonprins.

Volgens Sabah is de hoofdverdachte een geheim agent, die op de dag dat Khashoggi verdween om 3.38 uur in Istanbul landde en om 9.55 uur in het consulaat was. Beelden van bewakingscamera's zouden dat bewijzen. Khashoggi ging 2 oktober het Saudische consulaat binnen om papieren te regelen voor zijn huwelijk. Daarna is niets meer van hem gezien of vernomen.