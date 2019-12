‘Turkse aanval kost acht kinderen het leven’

Bij beschietingen in het noorden van Syrië zijn zeker acht kinderen en een man om het leven gekomen. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten sloegen de projectielen in bij een school in de buurt van Tall Rifat. Daar wordt door het Turkse leger gevochten tegen Koerdische milities.

In totaal raakten 21 mensen gewond bij de beschietingen door het Turkse leger. Een bron binnen de door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten bevestigt de aanval. Tall Rifat ligt ten noorden van Aleppo op zo’n 30 kilometer van de grens met Turkije. In het gebied zijn ook Syrische regeringstroepen aanwezig en Rusland heeft er een militaire basis.