Turkije voert luchtaanval uit op Syrische regio Afrin

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft gezegd dat het grondoffensief tegen Syrisch-Koerdische milities in Syrië is begonnen. Het is niet bekend of Turkse troepen de grens zijn overgestoken. Tegen Turkse staatsmedia zei de president daar niets over.

Het doelwit van de Turken is de Noord-Syrische regio Afrin. Dat gebied is in handen van Syrisch-Koerdische milities die zich Volksbeschermingseenheden (YPG) noemen. Een hoge Turkse regeringsmedewerker zei dat rebellen van het Vrije Syrische Leger (FSA) Turkije helpen bij de operatie tegen de Syrisch-Koerdische milities in Afrin. De campagne heeft de naam ‘Olijftak’ gekregen.

De Turkse staatszender Anadolu meldt dat de Syrisch-Koerdische milities in Afrin ook vanuit de lucht worden bestookt. Dat wordt bevestigd door het Syrische Observatorium voor Mensenrechten. Dat zegt dat zeker tien Turkse gevechtsvliegtuigen luchtaanvallen hebben uitgevoerd. Volgens Turkse bronnen zijn door de luchtaanvallen schuilplaatsen van Koerdische milities verwoest. De Koerden zeggen dat door de luchtacties gewonden zijn gevallen, maar het is niet bekend hoeveel.

De Syrisch-Koerdische milities zijn bondgenoten van de VS. Ankara ziet de YPG als een verlengstuk van de terroristische PKK (Koerdische Arbeiderspartij) en wil voorkomen dat uit de oorlogen in Syrië en Irak een zelfstandige Koerdische staat ontstaat.

Moskou wil eind aan Turkse actie in Syrië