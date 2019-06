Tsjechische premier overleeft motie wantrouwen

De Tsjechische premier Andrej Babis heeft donderdag in de vroege uren een motie van wantrouwen overleefd. De oppositie wil dat de miljardair die wordt beschuldigd van fraude aftreedt, maar kreeg daarvoor niet de benodigde 101 stemmen van het 200-koppige parlement.

85 parlementsleden stemden voor het vertrek van Babis en 85 leden tegen, na een 17 uur durende marathondebat voorafgaand aan de stemming. In totaal stemden 170 parlementariërs. De rest was niet aanwezig of onthield zich van stemming.

Babis wordt ervan beschuldigd jarenlang onrechtmatig te hebben geprofiteerd van EU-subsidies. De multimiljardair verwerpt alle aantijgingen. De 64-jarige Babis van de populistische partij ANO staat aan het hoofd van een minderheidsregering met de sociaal-democraten en krijgt gedoogsteun van de communisten.