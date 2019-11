Trumps stafchef moet getuigen in impeachment

Onderzoekers van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben dinsdag de stafchef van president Donald Trump, Mick Mulvaney, opgeroepen te getuigen in het impeachment-onderzoek naar afzetting van de president. Reden is een verklaring waarin Mulvaney zei dat hij „aanzienlijke kennis uit de eerste hand” heeft van Trumps inspanningen om Oekraïne onder druk te zetten.

Mulvaney is de hoogste functionaris van het Witte Huis die wordt opgeroepen in het impeachment-onderzoek. Het is overigens onwaarschijnlijk dat hij vrijdag zal getuigen zoals gevraagd, gezien het verzet van het Witte Huis om met het onderzoek mee te werken.