Trump wil geen Centraal-Amerikanen meer

De Amerikaanse president Donald Trump heeft weer stappen gezet om te voorkomen dat migranten door Mexico heen naar de Verenigde Staten komen om asiel aan te vragen. In de regelgeving heeft hij maandag uitdrukkelijk de bepaling laten opnemen dat mensen geen asiel in de VS kunnen krijgen, als ze voor hun aankomst door een ander land zijn gereisd waar ze beschermd worden tegen bijvoorbeeld vervolging en marteling.

Die mensen moeten in dat land waar ze eerder waren, asiel aanvragen. Met Canada heeft de VS al heel lang soortgelijke afspraken, maar met Mexico nog niet. Wel hebben Mexico en de VS begin juni afspraken gemaakt over het indammen van de stroom Centraal-Amerikanen.

Trump hoopt met de maatregel de immigrantenstroom te temperen. Die bestaat aan de zuidgrens voornamelijk uit mensen uit El Salvador, Guatemala en Honduras, die eerst door Mexico heen moeten om de Amerikaanse grens te bereiken. Het is volgens Amerikaanse media een voorlopige maatregel die Trump neemt, omdat het Congres volgens hem treuzelt met de benodigde wetgeving.