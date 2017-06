Trump wil ‘Cubaklok’ terugdraaien

President Trump kondigt vrijdag vrijwel zeker nieuwe reisbeperkingen aan voor Amerikanen die naar Cuba gaan. Daarnaast zal hij tijdens een speech in Little Havana in Miami een strenger economisch beleid voorstellen, dat het verbiedt om handel te drijven met de GAESA, de handelstak van het Cubaanse leger.

Volgens medewerkers van het Witte Huis draait Trump daarmee een groot deel van de versoepelingen in het embargo door zijn voorganger Obama terug. Obama had in 2014 de diplomatieke banden met het communistische eiland enigszins hersteld. Er werd zelfs na tientallen jaren weer een ambassade geopend op het Caraïbische eiland.

Ondanks de restricties zullen Amerikaanse vluchten en cruiseschepen het eiland mogen blijven aandoen. De regels voor Amerikaanse toeristen om Cuba te bezoeker zullen strenger worden gehandhaafd, maar het is voor Amerikanen nog steeds geoorloofd om voor persoonlijk gebruik populaire goederen als rum en sigaren mee te brengen vanuit Cuba.

De grote Cubaanse gemeenschap in de hoofdstad van Florida heeft demonstraties tegen de president aangekondigd. De Cubanen in de VS waren juist blij met de vernieuwing van het Cubabeleid. De directeur van de Florida Immigrant Coalition zei in de Miami New Times: „Onder de regering van Obama zijn er historische stappen voorwaarts gezet in de relatie met Cuba en wij veroordelen elke poging om de klok terug te draaien.”

Onder Obama was Cuba plots niet meer een gezworen vijand. De president bezocht Cuba, sprak met zijn ambtgenoot Raul Castro en maakte de weg vrij voor normalisering van de betrekkingen. De diplomatieke betrekkingen werden hersteld. Het ruim vijftig jaar oude financieel-commerciële embargo werd echter niet officieel opgeheven, omdat het Congres daar nog toestemming voor moet geven. Met de huidige Republikeinse wind in Washington is het de vraag of het daar nog van komt.

Wel wist Obama losse financieel-economische maatregelen te treffen. Zo mag er door Amerikanen zaken op het eiland worden gedaan. Cubaanse emigranten in de Verenigde Staten mogen ook geld overmaken naar hun achtergebleven familieleden. Verder werden de reisrestricties onder Obama voor een belangrijk deel opgeheven: Cubanen mogen in hun thuisland weer op familiebezoek en Amerikaanse toeristen kunnen naar Cuba.

Donald Trump liet er tijdens zijn verkiezingscampagne geen twijfel over bestaan dat hij de besluiten van zijn voorganger wilde terugdraaien. Vrijdag wordt duidelijk hoe ver hij wil gaan.