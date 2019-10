Trump veroordeelt Turkse aanval

President Trump heeft de Turkse operaties tegen Koerden in Syrië „een slecht idee” genoemd en heeft beklemtoond dat de Verenigde Staten er niet achter staan. Turkije wil al lang Koerdische milities in het noordoosten van Syrië bestrijden, maar werd geremd door de aanwezigheid van Amerikaanse militairen in het gebied.

De Koerden zijn vooral voor de VS een belangrijke partner geweest in de strijd tegen de soennitische extremisten van Islamitische Staat. Trump heeft afgelopen weekeinde echter gezegd dat hij de militairen onmiddellijk weghaalt, omdat de VS er niets meer te zoeken hebben. Hij nam zo de belangrijkste belemmering weg voor zijn Turkse ambtgenoot Erdogan om een strook van Syrië langs de grens te bezetten en Koerdische milities te verdrijven. Erdogan beschouwt ze als terroristen.

Turkije begint operatie in Noordoost-Syrië

Trump heeft eerder deze week Erdogan voor zware economische sancties gewaarschuwd als hij het te bont maakt in Syrië.