Trump: USS Ford boodschap voor wereld

President Donald Trump heeft zaterdag een ultramodern vliegdekschip „een boodschap van 100.000 ton voor de wereld” genoemd. De USS Gerald R. Ford onderstreept eens te meer de grootte van Amerikaanse militaire macht.

Trump hield in Norfolk, Virginia een toespraak bij de officiële overdracht van het enorme vaartuig aan de marine. Hij arriveerde in gezelschap van onder anderen stafchef Reince Priebus en minister van Financiën Stephen Mnuchin. De Marine One helikopter landde aan boord, waar Jim Mattis (Defensie) de president verwelkomde.

De bouw van de USS Ford begon in 2009. De oplevering was in 2015 voorzien maar liep onder meer door de zeer gecompliceerde, nieuwe technologie veel vertraging op. Daardoor werd ook het budget ruimschoots overschreden. Op het prijskaartje stond uiteindelijk iets meer dan 11 miljard euro, 2 miljard meer dan begroot. Trump vroeg het Congres prompt verhoging van de defensie-uitgaven goed te keuren zodat de Amerikanen de allerbeste uitrusting kunnen maken voor hun legeronderdelen.