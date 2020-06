Trump: uitbrengen boek ex-veiligheidsadviseur Bolton is strafbaar

John Bolton, de voormalig veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, overtreedt de wet als hij zijn boek over zijn tijd in het Witte Huis publiceert. Dat zei Trump maandag (lokale tijd) tegen verslaggevers op een persconferentie.

Bolton was de derde nationale veiligheidsadviseur onder Trump en werd in september vorig jaar na 519 dagen in dienst ontslagen. Hij weigerde tijdens de impeachmentprocedure te getuigen voor het Huis van Afgevaardigden, maar bood later wel aan voor de Senaat te spreken. De Republikeinen weigerden dat echter. Bolton zou belangrijke informatie hebben over de pogingen van Trump om Oekraïne onderzoek te laten doen naar zijn politieke rivaal Joe Biden.

Volgens Trump is Bolton zich ervan bewust dat hij geheime staatsinformatie in zijn boek heeft opgeschreven. Ook zou hij nog geen goedkeuring hebben gekregen het uit te brengen. Iedere oud-overheidsfunctionaris die toegang had tot gevoelige informatie en een boek schrijft, moet daarvoor eerst groen licht krijgen van het Witte Huis.

„Ik beschouw ieder gesprek met mij als president als zeer geclassificeerd”, zei Trump over Bolton en het boek. „Dat zou dus betekenen dat als hij een boek schrijft en dat uitkomt, hij de wet overtreden heeft.”

Justitieminister William Barr zei op dezelfde persconferentie dat zijn ministerie probeert Bolton het goedkeuringsproces voor zijn boek te laten doorlopen en hem tracht de „noodzakelijke verwijderingen van geclassificeerde informatie” te laten doorvoeren.

Volgens de uitgever van Boltons boek, The Room Where it Happened (De ruimte waarin het gebeurde), verschijnt het werk in juni. Behalve die in Oekraïne, zouden ook de handelingen van Trump ten opzichte van Iran, China, Rusland, Noord-Korea, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland aan bod komen.