Trump tegen Democraten: terug naar eigen land

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich in een reeks berichten op Twitter gekeerd tegen vier vrouwelijke Democratische congresleden. „Ga terug naar je eigen land en herstel het volledig gebroken en door misdaad geïnfecteerde thuisland”, was de strekking van zijn verhaal. De socialistische Alexandria Ocasio-Cortez diende Trump van repliek: „Het land waar ik vandaan kom is de VS”.

Trump noemde geen namen maar het is duidelijk dat hij zijn woede richtte op een viertal vrouwen. Naast Ocasio-Cortez gaat het om Ilhan Omar, Ayanna Pressley en Rashida Tlaib. De vier bezochten onlangs de Amerikaanse opvangkampen voor migrantengezinnen en getuigden in het Congres over mensonterende omstandigheden daar. Van de vier vrouwen is alleen Omar niet geboren in de VS.

Trump kreeg een stortvloed van kritiek over zich heen,. Tlaib noemde de tweets van de president „racistisch” en opperde om Trump af te zetten. De Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders was ook niet te spreken over Trumps woorden en de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, bestempelde de berichten als „xenofobisch”.