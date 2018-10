Trump stuurt minister naar Saudi-Arabië

De Amerikaanse president Donald Trump stuurt „onmiddellijk” zijn minister van Buitenlandse Zaken naar Saudi-Arabië. Mike Pompeo moet daar met koning Salman bin Abdulaziz bin al-Saud gaan praten, schreef Trump op Twitter.

Trump zei ongeveer twintig minuten met de Saudische vorst te hebben gesproken over journalist Jamal Khashoggi. Die had naar eigen zeggen geen idee wat de journalist Jamal Khashoggi is overkomen, twitterde de Amerikaanse president. „Hij zegt dat nauw wordt samengewerkt met Turkije om antwoorden te vinden.”

Khashoggi, die kritiek had geuit op de Saudische kroonprins, verdween spoorloos tijdens een bezoek aan het consulaat van Saudi-Arabië in Istanbul. De Turkse autoriteiten beschikken naar verluidt over een geluidsopname waaruit blijkt dat de journalist om het leven is gebracht.

De Amerikaanse president kwam met een nieuwe theorie over de vermeende moord. Hij suggereerde dat de daders mogelijk op eigen houtje opereerden. Trump legde niet uit waarom zogenoemde „rogue killers” volgens hem achter de moord kunnen zitten.

De kwestie kwam maandag ook ter sprake bij overleg van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg. De bewindslieden verwachten volledige helderheid van Saudi-Arabië. „Iedereen was het daarover eens”, zei EU-buitenlandchef Federica Mogherini, die de vergadering voorzat. „Ik denk dat we op hetzelfde spoor zitten als onze Amerikaanse vrienden”, aldus de Italiaanse.