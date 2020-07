Trump staat fors achter op Biden

President zijn in coronatijd is geen sinecure. Nog moeilijker lijkt het om tijdens de pandemie verkiezingsstrijd te voeren. Donald Trump heeft het zwaar en maakt zich zorgen.

Volgens de laatste peilingen heeft Joe Biden, de kandidaat voor de Democraten, een forse voorsprong op de Republikein Trump. Over goed vier maanden zal duidelijk zijn of de zittend president het Witte Huis moet verlaten om plaats te maken voor zijn rivaal.

Biden wordt volgens een gemiddelde van 37 recente peilingen op dit moment gesteund door 48,8 procent van de kiezers; Trump door slechts 39,9 – een verschil van 8,9 procent. Ook in belangrijke swing states als Florida, Michigan en Wisconsin heeft de Democraat een ruime voorsprong aldus de recente kiezersonderzoeken.

Maar dat is niet het enige bewijs dat Trump het in de verkiezingsstrijd moeilijk heeft. Biden wist in het achterliggende kwartaal 282 miljoen dollar voor zijn verkiezingskas binnen te halen; Trump ontving in die drie maanden 266 miljoen dollar. Het was de eerste keer dat de Democraat in een kwartaal een groter bedrag aan donaties krijgt toegestopt dan zijn politieke rivaal. Dat verschil kan worden uitgelegd als een signaal dat het vertrouwen in Biden groeit.

De slechte opiniepeilingen hebben Trump reden gegeven om deze week zijn campagneleider te vervangen. Brad Parscale moest plaats maken voor Bill Stepien. Trump houdt Parscale onder andere verantwoordelijk voor de teleurstellende campagnebijeenkomst die in juni in Tulsa werd gehouden. Parscale had een opkomst van honderdduizenden beloofd. Die kwamen echter niet opdagen, mede door een actie van jongeren via het social mediaplatform TikTok. Bill Stepien, die tot voor kort de tweede man van het campagneteam was, mag nu de leiding op zich nemen.

Een belangrijke oorzaak voor de dalende populariteit van Trump is de coronacrisis. Veel Amerikaanse burgers hebben kritiek op zijn aanpak. Terwijl virologen voortdurend ervoor waarschuwen dat de epidemie het hoogtepunt nog niet heeft bereikt, probeert Trump aanhoudend de situatie rooskleuriger voor te stellen dan ze is. Mede door zijn aandringen maakten de gouverneurs van een aantal staten al begin mei een einde aan de lockdown opdat de economie weer op gang kon komen.In verschillende van die staten steeg echter het aantal besmettingen in de achterliggende weken enorm. Deze week werd elke dag weer opnieuw een record aan besmettingen geboekt. Met als gevolg dat in staten als Florida, Texas en Californië opnieuw maatregelen moesten worden genomen.

Inmiddels maken ook vooraanstaande Republikeinse Congresleden zich zorgen over de situatie in hun thuisstaat. Zij gaan op voor hun herverkiezing in november en vrezen dat zij daarbij persoonlijk afgerekend worden voor het coronabeleid van president Trump. De leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, reisde deze week kriskras door zijn thuisstaat Kentucky. Tijdens bezoeken waarschuwde hij dat het coronavirus “niet zomaar” zal verdwijnen en drong aan op het dragen van mondmaskers en op het naleven van veiligheidsregels. Eenzelfde oproep deden de Republikeinse senatoren Lindsey Graham (South Carolina) en Marco Rubio (Florida). Graham: “Je ziet nu wat er gebeurt als de aandacht voor veiligheidsmaatregelen even verslapt.”

Trump lijkt ondanks deze uitbraak nog niet van plan om zijn koers te verleggen. Vorige week zei hij dat scholen in september weer open moeten. Doen ze dat niet dan kan de subsidie van die scholen in gevaar komen, zo dreigde hij.

Door de gezondheidsdiensten wordt opgeroepen hier uiterst voorzichtig mee te zijn en in ieder geval de (oudere) kinderen te testen. Trump voelt daar niets voor. Hij wekt de indruk de deskundigen hinderlijk te vinden. Sprekend voorbeeld is dat hij al weken geen persoonlijke contact heeft gehad met dr. Anthony Fauci, de belangrijkste adviseur op gebied van besmettelijke ziekten. Fauci heeft in de achterliggende maanden de vaak stevige uitspraken van de president op een subtiele manier genuanceerd of weersproken.

Begin deze week werd door enkele medewerkers van het Witte Huis geprobeerd Fauci via de media in diskrediet te brengen. Hij zou in de beginfase van de coronacrisis fouten hebben gemaakt. Trump verklaarde desgevraagd niets van die aanval te weten. En vicepresident Mike Pence verklaarde woensdag dat Fauci nog steeds een gewaardeerde adviseur is van het Witte Huis.

De nationaal bekende viroloog de laan uitsturen zou ook niet verstandig zijn. Uit onderzoek dat deze week in opdracht van de New York Times werd gehouden blijkt dat 76 procent van de respondenten erop vertrouwt dat Fauci betrouwbare informatie geeft over Covid-19, tegen slechts 26 procent die vertrouwen in Trump heeft op dit punt. Een peiling van de zender Fox News laat een vergelijkbaar beeld zien.

Behalve dat de aanpak van de coronacrisis door Trump hem schaadt, zorgt de uitbraak ook voor problemen bij zijn campagne. Massabijeenkomsten houden is haast onmogelijk. Terwijl zulke events zijn voor Trump het middel om mensen voor zich te winnen.

Sprekend voorbeeld van de coronaproblemen bij het campagnevoeren is de partijconventie die volgende maand gehouden staat te worden. Begin juni besloot de president om de comventie van Charlotte (North Carolina) te verplaatsen naar Jacksonville in Florida omdat hij de regels in North Carolina te streng vond. Inmiddels heeft de leiding van zijn partij besloten dat de eerste drie dagen van de conventie in Florida alleen bezocht mag worden door de officiële afgevaardigden. De vierde dag, waarop traditioneel de gekozen kandidaat zijn speech houdt, mag door een iets groter aantal partijleden worden bijgewoond, naar schatting 6000 à 7000 mensen. Dat is nog geen 20 procent van het totaal aantal bezoekers dat het congrescentrum in Jacksonvolle kan ontvangen. Voor Trump dus een forse tegenvaller.