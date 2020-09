Trump roept aanhangers op om stembureaus in de gaten te houden

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn aanhangers in het eerste verkiezingsdebat opgeroepen om tijdens de verkiezingen op 3 november stembureaus in de gaten te houden. Trump herhaalde zijn eerdere ongefundeerde beweringen dat het grootschalige stemmen per brief volgens hem tot verkiezingsfraude zal leiden.

In het laatste deel van het verkiezingsdebat, dat over de integriteit van de verkiezingen ging, riep Biden nogmaals alle Amerikanen op om te gaan stemmen. „Trump probeert mensen te ontmoedigen en bang te maken”, verweet hij de president. Biden zegde toe zijn verlies te zullen accepteren als Trump de verkiezingen wint. „Stem”, zei hij toen hij zich rechtstreeks tot de kiezers richtte. „Jij hebt in de hand wat er met dit land gebeurt.”

Trump stak daarop een tirade af op de Democraten. Hij beschuldigde de Democraten er onder meer van in 2016 zijn campagneteam te hebben bespioneerd en zei dat de Democraten een coup probeerden te plegen. Trump noemde het grootschalige stemmen per post bij de komende verkiezingen „een ramp” en beweerde dat stembiljetten van zijn kiezers al zouden zijn teruggevonden in vuilnisbakken en beekjes. „Dit wordt een fraude die je nooit eerder hebt gezien”, aldus de president.

Nadat moderator Chris Wallace de kandidaten vroeg of zij beloofden de verkiezingswinst niet vroegtijdig op te eisen, stemde Biden daarmee in. Trump beschuldigde de Democraten daarop nogmaals van „valsspelen” en riep zijn aanhangers op om massaal de stembureaus in de gaten te houden tijdens de verkiezingen in november.