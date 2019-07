Trump ontmoet slachtoffers religieuze vervolging

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in het Witte Huis slachtoffers van religieuze vervolging ontmoet. Zij kwamen onder meer uit Noord-Korea, Turkije, Iran, Duitsland, Myanmar en China.

Het Witte Huis zegt dat 4 van de 27 bezoekers uit China kwamen. Het gaat om een Oeigoerse moslim, een aanhanger van de Falun Gong, een Tibetaanse boeddhist en een christen. De relatie tussen Washington en Peking was al gespannen vanwege een slepend handelsconflict.

Ambassadeur Douma Nederlandse gezant godsdienstvrijheid

China ontkent dat het mensenrechten schendt of mensen onderdrukt op grond van hun religie. "In China bestaat geen zogenoemde religieuze vervolging", stelt een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij riep de VS op het onderwerp godsdienst niet aan te grijpen om zich "te bemoeien met aangelegenheden van andere landen".