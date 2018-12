„Trump meldt vertrek van stafchef John Kelly”

John Kelly, de stafchef van het Witte Huis, stapt voor eind van het jaar op. Volgens persbureau Bloomberg heeft president Trump dat gezegd, overigens zonder de naam van een opvolger te noemen.

Kelly’s vertrek hing al in de lucht. Media speculeerden dat hij wordt vervangen door Nick Ayers (36), die nu werkt voor vicepresident Mike Pence. Die geruchten werden gevoed toen de president Ayers onlangs vroeg hem te vergezellen in het presidentiële vliegtuig Air Force One, zelfs zonder dat vicepresident Pence daarbij aanwezig was. In het Witte Huis ligt Ayers niet bij iedereen even goed: sommigen vinden hem lomp en aanmatigend.

Kelly (68) is sinds vorig jaar juli stafchef van het Witte Huis, daarvoor was hij een paar maanden minister van Binnenlandse Veiligheid in de regering-Trump. Hij geeft als stafchef leiding aan de dienst die de president ondersteunt.

Het boterde naar verluidt al tijden niet meer tussen Trump en Kelly. In zijn boek over de regering-Trump stelde journalist Bob Woodward dat Kelly de president meermaals een idioot had genoemd en niet met hem kon werken. Dat ontkende Kelly later.