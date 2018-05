Trump: Kernwapens hoe dan ook weg uit Korea

De Amerikaanse president Donald Trump houdt vast aan denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland. Op een vraag daarnaar in de marge van het bezoek van de Oezbeekse president Sjavkat Mirzijajev in Washington, antwoordde Trump: „Ja!”.

Het Witte Huis was niet op de hoogte van de dreiging van Noord-Korea om Trumps geplande top met Kim Jong-un mogelijk te annuleren, zei Trump. „We hebben niets gezien, we hebben niets gehoord,” aldus Trump.

De Amerikaanse president wil Kim Jong-un op 12 juni in Singapore ontmoeten. Dinsdag had Noord-Korea verrassend gedreigd de topontmoeting te annuleren. Achtergrond zijn Amerikaanse militaire manoeuvres met Zuid-Korea. Noord-Korea ziet dit als een provocatie. De VS beweren dat de militaire oefeningen puur defensief van aard zijn, Kim heeft in het verleden ermee ingestemd.