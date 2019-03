Trump: Islamitische Staat donderdag verslagen

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de terreurbeweging Islamitische Staat (IS) in de nacht van woensdag op donderdag uitgeschakeld zal zijn. Het grondgebied van IS is dan volledig heroverd, volgens de president. „Het kalifaat is vannacht verdwenen”, zei Trump tijdens een toespraak in een fabriek van General Dynamics in Lima, Ohio.

Hij hield een papiertje omhoog met twee kaarten van Syrië en Irak, eentje die het grondgebied van Islamitische Staat liet zien voordat hij aantrad en de andere waaruit bleek hoeveel land de groep had verloren.

Persbureau Associated Press meldde woensdag dat door de Verenigde Staten gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) op zoek zijn naar het laatste broeinest van de terreurgroep. Enkele strijders zouden zich daar nog ophouden, en er zijn geen tekenen van verdere strijd.

Trump kondigde in december aan dat hij de Amerikaanse strijdkrachten uit Syrië zou terugtrekken en verklaarde Islamitische Staat als verslagen. Militaire functionarissen en leden van het Congres waarschuwden dat de aankondiging voorbarig was. De president ging vervolgens akkoord om vierhonderd Amerikaanse troepen in het land te houden.