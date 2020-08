Trump in tv-interview voor reis naar Kenosha

President Trump verschijnt voor een vraaggesprek op de tv kort voor hij naar de door geweld en plunderingen geteisterde stad Kenosha gaat. Presentatrice Laura Ingraham ontvangt hem in haar programma ”de invalshoek van Ingraham” voor het rechts-conservatieve tv-netwerk FOX News.

Trump wil zich in de verkiezingscampagne profileren als de man van orde en recht en bekritiseert de Democratische besturen van steden waar het sinds mei onrustig is. Aanleiding voor de geweldsuitbarstingen is het harde politieoptreden tegen zwarte verdachten zoals in mei in Minneapolis en ruim een week geleden in Kenosha.

Gouverneur Tony Evers van Wisconsin, waar Kenosha ligt, heeft de president gevraagd van zijn bezoek af te zien uit vrees dat hij olie op het vuur gooit. Het was in de nacht van zondag op maandag voor het eerst sinds dagen rustig in de stad van circa 100.000 mensen aan het Meer van Michigan.

Maar volgens het Witte Huis hebben zo veel mensen in de stad laten weten dat ze „de president graag verwelkomen”, omdat ze „naar leiderschap en rechtshandhaving hunkeren” en steun zoeken nadat hun zaken zijn leeggeplunderd. De burgemeester van Kenosha, John Antaramian, heeft zondag aan de Democratische gouverneur Evers om 30 miljoen dollar steun gevraagd om na „de enorme verwoestingen” de wederopbouw ter hand te kunnen nemen.

Aanleiding in Kenosha voor de protesten, vernielingen en plunderingen was het neerschieten van een 29-jarige zwarte verdachte, Jacob Blake. Hij werd volgens de politie sinds juli verdacht van seksueel geweld en mocht niet in de buurt van zijn ex komen. De man verzette zich in Kenosha volgens de politie tegen zijn arrestatie. Een agent opende het vuur toen hij volgens de politie na de worsteling met agenten naar zijn auto liep en raakte hem zeven keer in de rug. Blake dreigt deels verlamd te blijven.