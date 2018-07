Trump: ik versprak me

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij zich maandag heeft versproken tijdens de persconferentie na zijn ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. Trump kwam dinsdag terug op de ontmoeting in reactie op de heftige kritiek die hij na zijn uitspraken had gekregen, ook van partijgenoten.

Trump leek in Helsinki de Amerikaanse veiligheidsdiensten af te vallen toen hij verklaarde er niet van overtuigd te zijn dat Rusland heeft geprobeerd de verkiezingen van 2016 te beïnvloeden, zoals zijn inlichtingendiensten denken. Dinsdag verklaarde Trump dat hij ‘wilde’ zeggen dat hij „geen reden zag dat het niet Rusland was geweest” dat de verkiezingen wilde beïnvloeden. Hij benadrukte nog maar eens dat hij achter de inlichtingendiensten staat en die volledig vertrouwt.

Trump accepteert de conclusie van de Amerikaanse inlichtingendiensten dat sprake was van Russische inmenging in de presidentsverkiezingen in 2016. Maar volgens hem hebben die acties geen invloed gehad op de uitslag