Trump: Ik heb recht tussenbeide te komen in strafzaken

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag verklaard dat hij het wettelijke recht heeft tussenbeide te komen in federale strafzaken.

Dat meldde de Amerikaanse krant The New York Times vrijdag. Trump maakte zijn opmerkingen een dag nadat de Amerikaanse minister van Justitie William Barr had geklaagd dat de tweets van de president over zijn ministerie hem het werken onmogelijk maken. Hij zei dat naar aanleiding van de zaak tegen Trumps ex-adviseur Roger Stone, waar het ministerie van Justitie ingreep nadat Trump de eis van de aanklagers tegen Stone als te zwaar had betiteld.

Trump zei vrijdag dat de minister hem nooit heeft gevraagd zich te mengen in een strafzaak. Dat neemt volgens het staatshoofd echter niet weg dat hij „als president het wettelijke recht heeft om dat te doen, maar ik heb er tot dusver voor gekozen om dat niet te doen.”

Zijn opmerkingen op Twitter over de zwaarte van de strafeis tegen Stone en zijn complimenten aan het adres van de minister van Justitie nadat de eis was afgezwakt, schaart de president kennelijk niet onder inmenging in een juridische procedure.