Trump: geen zorgen over openbare verhoren

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij zich geen zorgen maakt over het impeachment-onderzoek nu getuigenverklaringen volgende week in het openbaar plaatsvinden. Maar hij wil het onderzoek naar zijn mogelijke afzetting niet actief ondersteunen door zijn stafchef Mick Mulvaney vrijdag achter gesloten deuren te laten horen.

Mulvaney was eerder deze week opgeroepen te komen getuigen omdat hij naar eigen zeggen „aanzienlijke kennis uit de eerste hand” heeft van Trumps inspanningen om Oekraïne onder druk te zetten. Maar hij is vrijdag niet verschenen. Het Witte Huis heeft eerder gezegd dat het niet zou meewerken aan het onderzoek.

Sprekend met verslaggevers in het Witte Huis vrijdag, verwees Trump de transcripties van getuigenissen die afgelopen week nog achter gesloten deuren plaatshadden naar de prullenbak. De verhoren houden verband met de vraag of hij Oekraïne onder druk heeft gezet om een onderzoek naar corruptie in te stellen tegen oud-vicepresident Joe Biden en diens zoon.

Trump beschuldigt de Democraten van het zoeken naar mensen die hem haten en zei dat hij de meeste getuigen niet kent, waaronder een aantal topfunctionarissen van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

„Ik maak me nergens zorgen over. De verhoren zijn allemaal prima geweest. Ik bedoel, ik heb voor het grootste deel nog nooit van deze mensen gehoord. Ik heb geen idee wie ze zijn”, aldus Trump.

„Het is: ‘Laten we de tien mensen vinden die president Trump het meest haten en laten we ze daar neerzetten’,”voegde Trump toe.