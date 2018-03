„Trump gaat Russen uitwijzen vanwege Skripal”

De Amerikaanse president Donald Trump bereidt de uitzetting voor van tientallen Russische diplomaten in reactie op de aanslag op de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal in Groot-Brittannië. Dat hebben twee bronnen rond het Witte Huis gezegd.

Trump zou aanbevelingen van adviseurs om de Russen uit te zetten hebben aangenomen. Hij zal de uitwijzingen maandag aankondigen. De mogelijke actie van Trump volgt op het uitzetten onlangs door Groot-Brittannië van 23 Russische diplomaten. Moskou reageerde door evenveel Britten het land uit te wijzen.

Skripal en zijn dochter Joelia werden op 4 maart in bewusteloze toestand ontdekt in het Engelse Salisbury. Zij bleken vergiftigd met zenuwgas en liggen in het ziekenhuis. Rusland ontkent elke betrokkenheid.