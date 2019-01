De Amerikaanse president Donald Trump heeft eind februari opnieuw een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Waar dat gaat gebeuren wordt later bekendgemaakt, liet het Witte Huis weten.

Trump sprak vrijdag anderhalf uur met de Noord-Koreaanse afgezant Kim Yong-chol over de ontmanteling van kernwapens en over een volgende top. Hij zat vorig jaar in Singapore voor het eerst tegenover Kim Jong-un.