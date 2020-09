Trump draagt conservatief Barrett voor als opperrechter

President Trump heeft zaterdag de 48-jarige Amy Coney Barrett voorgedragen als rechter bij het Amerikaanse hooggerechtshof in plaats van de recent overleden Ruth Bader Ginsburg.Conservatieve Amerikanen, en zeker behoudende evangelicals, zijn zeer ingenomen met de voordracht van Trump. Amy Coney Barrett staat bekend vanwege haar afwijzing van abortus, homohuwelijk en genderemancipatie. Zij is voor particulier wapenbezit en tegen Obamacare.

Barrett studeerde rechten aan de rooms-katholieke, gerenommeerde Notre Dame University in Indiana en slaagde summa cum laude. Daar gaf ze later ook les. In het begin van haar carrière was Barrett de juridisch assistent van de conservatieve opperrechter Antonin Scalia. In 2017 droeg Trump haar voor als rechter in hof van beroep voor het 7e circuit. Barrett is getrouwd en heeft zeven kinderen, waaronder een met het syndroom van Down. Twee zijn geadopteerd uit Haïti.

De voorgedragen kandidaat is overtuigd rooms-katholiek. Libertijnse Democraten zeggen dat ze daarom niet onafhankelijk kan zijn. Tijdens de hoorzitting voor haar benoeming als lid van het hof van beroep stelde Democratisch senator Dianne Feinstein dat Barretts rooms-katholicisme haar in de genen zit. Barrett antwoordde zich gebonden te weten aan de uitspraken van het hooggerechtshof en zei: „Ik wil benadrukken dat mijn religieuze overtuigingen geen rol spelen in het uitvoeren van mijn taken als rechter.”

Vrouwenrechten

Zowel The New York Times als CNN heeft aangevoerd dat het echtpaar Barrett zich een aantal jaren geleden heeft aangesloten bij de People of Praise, een charismatische gemeenschap waartoe ook protestanten behoren. Zij leggen er de vinger bij dat leden van deze kleine gemeenschap elkaar levenslange trouw beloven en vooral dat mannen het hoofd van het gezin zijn. Hoewel Amy Coney Barrett dit lidmaatschap nooit heeft bevestigd, is wel bekend dat ze geen voorstander is van meer vrouwenrechten.

Wanneer de Senaat de voordracht van Barrett goedkeurt, zijn zes van de negen leden van het hooggerechtshof conservatief. Drie daarvan zijn door Trump benoemd. Democraten vinden dat daarmee het „noodzakelijk evenwicht” is verstoord. De Republikeinen, die in de Senaat momenteel de meerderheid hebben, proberen de benoeming nog voor de presidentsverkiezingen rond te hebben. De Democraten maken daar bezwaar tegen.

Anti-abortus

Grote angst van de Democraten en linkse media is dat Barrett zal ijveren voor een strengere abortusregeling. Bekend is dat Barrett een halt wil toeroepen aan de tendens om bij zwangerschapsbeëindiging steeds meer toe te staan. In 2016 besloot de staat Indiana dat de overblijfselen van een foetus na een abortus moesten worden begraven of gecremeerd. Rechters vonden dat ongrondwettelijk, maar Barrett riep op om de zaak opnieuw te behandelen. Datzelfde deed ze bij een wet die verplicht stelt dat de ouders van een minderjarig meisje worden ingelicht over abortus, zelfs als een rechter in plaats van de ouders toestemming heeft gegeven voor de abortus.

Voor conservatieven is haar voordracht „een bijzondere zegen”, zoals een evangelical schreef. De kandidaatstelling van Barrett betekent dat Trump zich verzekerd weet van de stem van de prolife-beweging, die zich beslist niet meer thuis voelt bij de Democraten. Voorstaande prolife-Democraten hebben dat recent in een verklaring uitgesproken.