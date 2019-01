Trump: desnoods noodtoestand om bouw muur

De Amerikaanse president Donald Trump zegt desnoods de noodtoestand uit te roepen om een muur aan de grens tussen de VS en Mexico te kunnen bouwen zonder goedkeuring van het Congres.

Een confrontatie tussen Trump en de Democraten in het Congres over de financiering van het project heeft geleid tot een al twee weken durende sluiting van delen van de overheid. Trump zegt dat hij geen begroting zal steunen om de overheid volledig te financieren, totdat er geld voor de muur is vrijgemaakt.

Gevraagd op een persconferentie op het Witte Huis of hij heeft overwogen de nationale noodtoestand uit te roepen om de muur te bouwen, zei hij: „Ja, dat heb ik....We kunnen het doen. Ik heb het niet gedaan. Maar ik kan het doen.”

Trump en de Democratische leiders slaagden er vrijdag opnieuw niet in een deal te sluiten om de gedeeltelijke ‘shutdown’ van de Amerikaanse overheid te beëindigen. Trump wil 5 miljard dollar voor de bouw van de grensmuur bij Mexico. Volgens de president is de muur nodig om de stroom illegale immigranten en drugssmokkel tegen te houden.

Trump noemde de bijeenkomst in het Witte Huis vrijdag tijdens de shutdown „productief”, maar Nancy Pelosi, de nieuw gekozen voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, zei dat het soms ruzieachtig was.

„We hebben de president gezegd dat we de overheid moeten openstellen”, verklaarde de Democratische leider in de Senaat, Chuck Schumer, aan journalisten. „Hij verzette zich, hij zei zelfs dat hij de overheid voor een zeer lange tijd, maanden of zelfs jaren gesloten zou kunnen houden.” Trump bevestigde later dat hij voorbereid was op een lange sluiting, maar zei te hopen dat de overheid binnen enkele dagen weer open kan.