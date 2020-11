Trump blijft keihard vechten

De Amerikaanse president Trump is maandag rechtszaken begonnen om de verkiezingsuitslag aan te vechten. Zijn regering weigert ook aan Joe Biden geld beschikbaar te stellen voor zijn transitieteam.

Donald Trump krijgt bij zijn juridische strijd steun van William Barr, de minister van Justitie. Die heeft federale aanklagers toestemming gegeven een onderzoek in te stellen naar de door de president gesuggereerde stembusfraude door de Democraten.

In een brief met instructies aan de aanklagers heeft Barr het over „substantiële beschuldigingen van onregelmatigheden bij het stemmen en het tellen.” Barr vindt wel dat de federale aanklagers niet achter al te „onrealistische of vergezochte” beweringen aan moeten gaan.

Het campagneteam van Trump heeft maandag een kort geding aangespannen om te voorkomen dat verkiezingsfunctionarissen van de staat Pennsylvania de Democraat Joe Biden officieel tot winnaar van de verkiezingen in die staat verklaren. In de aanklacht staat dat in het systeem voor het controleren en tellen van briefstemmen in Pennsylvania „alle waarborgen ontbreken voor transparantie en controle.” Jason Miller, campagne-adviseur van Trump, zei maandag: „Opgeven staat niet in ons woordenboek.”

Daarnaast dienden enkele Republikeinse hoofdaanklagers van afzonderlijke staten een verzoek in bij het hooggerechtshof om een streep te zetten door de extra tijd die Pennsylvania heeft gegeven voor het tellen van laat bezorgde briefstemmen.

Steun

Trump krijgt bij zijn juridische strijd ook steun van vooraanstaande Republikeinse Congresleden. Senator Lindsey Graham twitterde: „Accepteer niet de uitslag van de media. Geef niet toe. Blijf hard vechten.” De Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell zei: „President Trump staat 100 procent in zijn recht om naar beschuldigingen van onregelmatigheden te kijken en zijn juridische opties te overwegen.” Volgens internetkrant Politico denkt 70 procent van de Republikeinse kiezers dat er met de resultaten is geknoeid. Bij de Democraten ligt dit op 10 procent.

Richard Pilger, de ambtenaar die bij het ministerie van Justitie de leiding heeft over het onderzoek van eventuele misdaden rondom de verkiezingen is het met het besluit van Barr niet eens. Hij stapte enkele uren na de bekendmaking van de opdracht aan de federale aanklagers op. „Nu ik bekend ben met het nieuwe beleid en de gevolgen ervan, moet ik helaas ontslag nemen als directeur van de afdeling verkiezingsmisdaden”, schreef hij maandag.

De regering Trump liet maandag weten dat Biden voorlopig nog niet moet rekenen geld uit de federale kas te krijgen voor zijn transitieteam. Het argument van de General Services Administration is dat de verkiezingsuitslag nog niet officieel vaststaat. Het agentschap erkent normaliter de verkiezingsuitslag zodra die duidelijk is. De huidige opstelling van de GSA is zeer ongebruikelijk.

Het overgangsteam van Biden moet voorbereidingen treffen voor het overnemen van de regeringsverantwoordelijkheid. Daarbij speelt de GSA, die ook gaat over federaal vastgoed, een belangrijke rol. Volgens de regels moet die dienst het team van de verkiezingswinnaar toegang geven tot zaken als kantoorruimte, apparatuur en geld om salarissen te kunnen betalen. Daar zijn miljoenen dollars mee gemoeid. Het team van Biden overweegt juridische stappen tegen de GSA.

Ontslag

Trump ontsloeg maandag minister van Defensie Mark Esper. Als vervanger is Christopher Miller, directeur van het centrum tegen terrorisme, benoemd. „Chris zal het fantastisch doen”, twitterde Trump. Hij bedankte Esper voor zijn bewezen diensten.

Het ontslag van Esper komt niet als een verrassing. Hij verschilde onder meer van inzicht met Trump over de inzet van militairen om onrust rond vermeend racistisch politieoptreden in de VS de kop in te drukken.

Miller is benoemd als waarnemend minister, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat de Senaat hem formeel aanstelt voor 20 januari, de datum waarop de termijn van Trump afloopt.

Linkse media in de VS zien in het ontslag van Esper een signaal dat Trump niet vrijwillig plaats wil maken voor Biden. De president zou een aantal vertrouwelingen om zich heen verzamelen om al dan niet met steun van het leger aan te blijven. Ook bij een aantal Democratische Congresleden leeft die zorg. De veronderstellingen van de media worden niet verder onderbouwd.