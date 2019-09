Trudeau: spijt van bruine schmink op gezicht

De Canadese premier Justin Trudeau heeft zijn excuses aangeboden voor zijn bruingeschminkte gezicht in 2001. „Ik had toen beter moeten weten, maar ik deed het toch. Het spijt me ten zeerste”, vertelde Trudeau aan verslaggevers in zijn campagnevliegtuig in Halifax, Nova Scotia, nadat Time magazine het beeld had gepubliceerd.

Time publiceerde woensdag een foto waarop Trudeau bruin geschminkt als Alladin is te zien. De foto is genomen is de lente van 2001 toen Trudeau lesgaf op een privéschool. De uitdossing was bedoeld voor een themafeest Arabian Nights van zijn school West Point Grey Academy.

Een woordvoerder van Trudeau heeft de echtheid van de foto bevestigd. In landen als de Verenigde Staten en Canada ligt het zwart of bruin schminken erg gevoelig. Het wordt veelal als zeer racistisch gezien.

De onthulling komt op een slecht moment voor Trudeau die deze maand aan zijn campagne is begonnen voor volgende verkiezingen.