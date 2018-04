Trudeau: bloedbad Toronto zinloze aanslag

De Canadese premier Justin Trudeau heeft het bloedbad van maandag in de stad Toronto „een zinloze aanval en een afgrijselijke tragedie” genoemd. Hij sloot uit dat het om een georganiseerde terroristische aanslag ging. Zijn minister van Openbare Veiligheid, Ralph Goodale, had eerder al gezegd dat de aanrijdingen met een bestelbus geen onderdeel waren van een terroristische samenzwering.

Een 25-jarige man, Alek Minassian, reed met een gehuurde bestelbus door een van de voornaamste en drukste straten van Toronto, Yonge Street. Daarbij reed hij over een afstand van twee kilometer opzettelijk in op voetgangers. Tien van hen verloren het leven. Vijftien slachtoffers liggen nog steeds in het ziekenhuis.

Minassian wordt dinsdag voorgeleid. Hij is een inwoner van een noordelijke buitenwijk van de miljoenenstad. Hij was niet bekend bij de politie. Volgens Canadese media is het een intelligente man die kampt met psychische problemen.

Het bloedbad viel samen met een bijeenkomst in Toronto van de ministers van Buitenlandse Zaken en ministers belast met veiligheidskwesties van de G7 (Canada, Duitsland, Frankrijk Groot-Brittannië, Italië , Japan en de VS).