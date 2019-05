Trainingsmissie Irak stilgelegd wegens „dreigingen”

De Nederlandse trainingsmissie in Irak is tijdelijk opgeschort in verband met „dreigingen”. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Defensie. De militairen mogen al sinds zondagavond de poort niet meer uit.

In het kader van de strijd tegen terreurgroep IS neemt Nederland deel aan een internationale coalitie. Ongeveer vijftig Nederlandse militairen trainen in het noordelijke Erbil hun Koerdische collega’s. Ze krijgen les in onder meer leiderschap en het beveiligen van grote gebieden.

Verder is er nog een klein aantal Nederlanders actief in Bagdad. Hier worden Iraakse commando’s getraind.

Het besluit tot opschorting van de trainingsmissie is genomen door de commandant van de internationale coalitie. De woordvoerder kan niet verder ingaan op dreigingen. Volgens Duitse media zijn er indicaties over mogelijke aanvallen gesteund door Iran.