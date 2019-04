Touwtrekken om klokkenluider Assange

Zijn onthullingen zorgden wereldwijd voor beroering. Want Julian Assange beschikte over geheimen. En niet zo weinig ook. Zijn klokkenluidersite WikiLeaks publiceerde duizenden gevoelige documenten. Variërend van communicatie over geheime militaire operaties in Irak tot interne memo’s van de Democraten.

En dus was vooral Washington erop gebrand de Australische journalist in handen te krijgen. Maar ook Zweden wilde Assange aan de tand voelen wegens aanklachten van seksuele misdragingen.

In 2010 arresteerde de Britse politie Assange, maar liet hem kort daarna op borgtocht vrij. Toen hij twee jaar later de hete adem van justitie opnieuw in zijn nek voelde, vluchtte de WikiLeaks-voorman de ambassade van Ecuador in Londen binnen. Het Zuid-Amerikaanse land verleende hem asiel en later zelfs het staatsburgerschap.

Zeven jaar lang hield Assange het vol in zijn kamertje in Londen. Donderdag was het afgelopen. Ecuador hief zijn diplomatieke bescherming op. Binnen de kortste keren stond de Britse politie op de stoep om hem te arresteren.

Het grote touwtrekken om de klokkenluider is begonnen. De Britse justitie wil hem ter verantwoording roepen voor het schenden van de voorwaarden voor zijn vrijlating op borgtocht. De VS staan te trappelen om hem te berechten wegens het onthullen van staatsgeheimen en samenzwering. Ieder moet op zijn beurt wachten dus.