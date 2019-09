„Totale oorlog als Iran wordt aangevallen”

Iran heeft opnieuw gewaarschuwd dat het geen aanvallen accepteert in de crisis rond de recente aanvallen op Saudische olie-installaties. Minister van Buitenlandse Zaken Mohammed Javad Zarif zei dat een Amerikaanse of Saudische aanval op Iran een totale oorlog zal ontketenen. „Wij willen geen oorlog, wij willen geen militaire confrontatie, maar we zullen ons grondgebied verdedigen”, aldus Zarif.

Afgelopen zaterdag zijn in Saudi-Arabië twee oliecomplexen doelmatig bestookt met projectielen, naar verluidt met drones en raketten. De schade is erg groot. Rebellen in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, maar Amerikaanse en Saudische functionarissen beschuldigen Iran.

De aanval kwam tijdens een voor de Iraanse economie belangrijke kans om de wurgende Amerikaanse sancties te verlichten. Trump was daar gesprekken over begonnen in een zeldzame periode van ontspanning tussen Washington en Teheran. Er was zelfs sprake van een eventuele ontmoeting tussen Trump en zijn Iraanse ambtgenoot Rohani. Het is volgens waarnemers niet logisch dat Iran nu een grote aanval zou uitvoeren.

Saudiërs twijfelen niet aan rol Iran

Trump wil nog meer sancties tegen Iran

Iran: beschuldiging VS is om druk te verhogen