Tornado net over Duitse grens richt grote schade aan

Een tornado heeft woensdagavond rond Viersen, net over de Duitse grens bij Venlo, grote schade aangericht. De plaatselijke autoriteiten spraken van een „spoor van verwoesting”. Gelukkig bleef het beperkt tot een relatief smalle strook. Ten minste een persoon is zwaargewond geraakt maar verkeert niet in levensgevaar.

„In Viersen-Boisheim zijn veertig tot vijftig huizen beschadigd, verscheidene zo ernstig dat ze voorlopig onbewoonbaar zijn”, aldus een verklaring van de regionale overheid. Talrijke daken werden afgerukt. Een woonwagen werd opgepakt en in de bosjes gesmeten. Een bewoonster van het dorp met 2000 inwoners vertelde dat ze in de tuin stond toen de wervelwind zich aandiende. Ze wist niet hoe snel ze naar binnen moest komen. „Als de gesmeerde bliksem. Vijf minuten later was het voorbij”.

Wow! Bizarre beelden van een #tornado begin van de avond in de buurt van Viersen (Dld), slechts 20 km van de grens bij Limburg! Video: @BWiesel92 pic.twitter.com/XtcPMPh2ig — Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) May 16, 2018

Een woordvoerder zei dat de zwaargewonde een 23-jarige automobilist is, die toen hij uitstapte een dikke afbrekende tak op zijn hoofd kreeg. Een brandweerman kreeg een elektrische schok. Het treinverkeer op het traject Mönchengladbach-Venlo moest worden stilgelegd. Ook meerdere wegen, waaronder de A61 van en naar Limburg, werden geblokkeerd door omgevallen bomen. Volgens de politie duurde het noodweer 10 tot 15 minuten.

Een windhoos van deze omvang is geen zeldzaamheid in Duitsland. Volgens een meteoroloog zijn er dit jaar al zeker zes gesignaleerd. Voor deze waren de bewoners in de streek gewaarschuwd. De grootste stad Mönchengladbach bleef gespaard. Daar hagelde en regende het slechts, wel hard.