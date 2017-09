Topvrouw AfD eist vertrek voorzitter Petry

Lijsttrekker Alice Weidel van de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) heeft maandag geëist dat partijvoorzitter Frauke Petry de partij onmiddellijk verlaat. „Na de jongste uitbarsting van Frauke Petry, die wat betreft het gebrek aan verantwoordelijkheidszin nauwelijks te overtreffen is, eis ik hierbij dat zij haar functie neerlegt en de partij verlaat en zo niet nog meer schade aanricht.”

Petry kwam eerder op maandag bij een gezamenlijke persconferentie met de andere lijsttrekker Alexander Gauland en co-voorzitter Jörg Meuthen over de eerste AfD-zetelwinst in de Bondsdag met een verrassende mededeling. Ze zei plotseling dat ze niet in de AfD-fractie wil.

Petry, die al meerdere botsingen met vooral Gauland en Weidel had, is als afgevaardigde van het Oost-Duitse kiesdistrict Sächsische Schweiz gekozen. Haar zetel meegerekend heeft de AfD zondag 94 van 709 zetels in de Duitse Tweede Kamer bemachtigd.

Het is voor het eerst dat de in 2013 opgerichte AfD in het nationale parlement komt. Op het niveau van bijvoorbeeld de deelstaten doet de AfD al langer mee. In de fractie in het deelstaatsparlement in Mecklenburg-Vorpommern is het maandag tot een partijsplitsing bij de AfD gekomen. Vier van de achttien AfD-parlementsleden stichtten de BMV (Bürger für Mecklenburg-Vorpommern) en beginnen zo een fractie voor zichzelf.

Initiatiefnemer Bernhard Wildt zei dat het geen afgesproken werk is geweest met Petry in Berlijn. Maar het leek hem wel waarschijnlijk dat de beweegredenen van zijn BMV dezelfde zijn als die bij Petry. Petry leidde de partij van 2015 tot 2017, maar werd eerder dit jaar op een zijspoor gezet door nog radicalere partijgenoten.