Topdiplomaat drijft Trump in het nauw

President Trump heeft zijn Oekraïense ambtgenoot Zelenski wel degelijk onder druk gezet. Dat verklaarde topdiplomaat William Taylor dinsdag tijdens een verhoor door een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Taylor, die sinds mei van dit jaar interim-ambassadeur is in Kiev, zei dat Trump afgelopen zomer Zelenski heeft laten weten dat de toegezegde militaire steun zou worden bevroren als Kiev geen onderzoek ging doen naar zijn mogelijke rivaal bij de komende verkiezingen, de Democraat Biden. Het betrof een bedrag van bijna 400 miljoen dollar.

Met zijn verklaring bevestigde Taylor de klacht van twee klokkenluiders die eind vorige maand aan de bel trokken. Zij stelden dat de president zijn macht heeft misbruikt voor eigen electoraal gewin.

Voor het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten de meerderheid hebben, was dit aanleiding een afzettingsprocedure (impeachment) te starten. Cruciale vraag is of de president inderdaad zijn boekje te buiten is gegaan door Zelenski te binden aan de regel: voor wat, hoort wat. Het bewijs dat daar inderdaad sprake van is geweest, komt met de verklaring van Taylor een stap dichterbij.

Trump zegt niet onder de indruk te zijn van de verklaring. Hij komt hierdoor echter wel verder in het nauw. Taylor heeft stukken overlegd en namen genoemd die de commissie aanknopingspunten bieden om verder te graven.

William Taylor is een ervaren diplomaat die sinds begin jaren tachtig in dienst is. Hij werkte voor zowel Democratische als Republikeinse presidenten. George W. Bush benoemde hem in 2006 tot ambassadeur in Kiev waar hij tot 2009 zat.

In zijn verklaring zei de senior-diplomaat het lastig te vinden dat Trump in de contacten met Kiev naast de officiële diplomatieke kanalen ook informele omwegen gebruikt, waarbij hij en zijn collega’s niet zijn betrokken. „Achter je rug kunnen gemaakte afspraken terzijde worden geschoven. Dat is onwerkbaar. Zoiets is ook uniek in de Amerikaanse diplomatieke geschiedenis.”

In Washington gaat inmiddels het gerucht dat Trump van plan is zijn stafchef Mick Mulvaney te vervangen. De president is ontevreden over de manier waarop de stafchef de ”impeachment” aanpakt. Tijdens een persconferentie vorige week zei deze terloops dat de Amerikaanse president wel degelijk onderzoek naar zijn politieke tegenstanders tot voorwaarde heeft gemaakt voor steun aan Oekraïne. Later trok hij dit in.

Adviseurs van Trump hebben er bij hem op aangedrongen weer een strateeg te noemen. Sinds het vertrek, vorig jaar, van Steve Bannon is deze post vacant. Medewerkers van het Witte Huis vinden dat deze strateeg dan het impeachmentdossier onder zijn hoede moet nemen. Zij hopen dat daardoor meer consistentie in de aanpak komt. De voormalige presidentskandidaat Ted Cruz is volgens internetkrant The Hill een van de meest genoemde namen voor deze vacature.

Inmiddels neemt bij de Amerikaanse bevolking de steun voor afzetting toe. Sinds het begin van oktober is deze gegroeid van 43,3 procent naar 50,8 procent, zo blijkt uit een gemiddelde van verschillende peilingen die zijn samengebracht door de website RealClearPolitics.

Het land blijft hierover overigens onverminderd tot op het bot verdeeld. Volgens een peiling van CNN steunt bijvoorbeeld 87 procent van de Democraten een afzettingsprocedure, terwijl slechts 6 procent van de Republikeinen voor is. 50 procent van alle partijloze respondenten is voor het afzetten van Trump. Bij de evangelicals zegt 63 procent dat het negatieve nieuws over Trump geen enkele invloed heeft op hun steun voor Trump, zo blijkt uit onderzoek van het Pew Research Center.