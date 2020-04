Tom Moore wandelt op zijn 100e ruim 30 miljoen pond bij elkaar

Tom Moore, de Britse veteraan die rondjes door zijn achtertuin wandelde om geld in te zamelen voor de aanpak van het coronavirus, is donderdag honderd jaar geworden. Zijn oorspronkelijke doel was om voor zijn verjaardag duizend pond op te halen. Die teller staat nu al op ruim 30 miljoen pond.

Op Twitter wordt hij gefeliciteerd door onder meer Sarah Ferguson (de hertogin van York), de Britse premier Boris Johnson, de Britse Royal Marines, het leger en politiekorpsen. Als kers op de taart kreeg Moore een bijzondere onderscheiding en een felicitatie van koningin Elizabeth.

Amazing video, sound on! Happy Birthday to Captain Tom Moore. The war veteran 🇬🇧 who has raised more than £29m for the UK's NHS, celebrates his 100th birthday with an @RoyalAirForce flypast ✈️ #avgeek #aviation #planespotting via @mvanimmerzeel pic.twitter.com/5jBBUcU76K